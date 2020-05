DA LUNEDI RIPARTONO LE PRIME CORSE DEL TRASPORTO URBANO A TERAMO

In concomitanza con l'avvio della fase 2 legata alla contenimento dell’epidemia COVID-19, l’amministrazione comunale – segnatamente l’assessore Maurizio Verna - e il gestore delle linee di trasporto pubblico locale, hanno concordato la riattivazione di alcune prime corse urbane. Così da lunedì prossimo, 4 maggio, riprenderanno ad essere attive due corse della linea 1 - 7:30 e 8:30 e una della linea 3, a metà mattinata.

I mezzi di trasporto saranno attrezzati nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate dai decreti governativi e dalle ordinanze sindacali. Nello specifico si ricorda che gli utenti non potranno usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite; dovranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 4850304 scrivendo Baltour ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di 1 m dalle altre persone; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza; sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti; evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente; usare mascherine. Una apposita segnaletica sarà posizionata all’interno dei mezzi stessi per facilitare il rispetto delle norme.