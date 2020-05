VIDEO / DA OGGI RIAPERTA LA VILLA COMUNALE CON MAGGIORE DECORO PER PICCOLI E GRANDI

Riaperta stamattina la Villa Comunale con le dovute cautele previste dal Dpcm. L'assessore Valdo Di Bonaventura ha provveduto a mettere in ordine la Villa nell'attesa che possano tornare a giocarci i bambini in libertà. Manca un cigno in cura presso un centro specializzato. E stamattina c'era già tanta gente in questa seconda Fase dopo la chiusura.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE DI BONAVENTURA