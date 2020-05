SLITTA DI UN ANNO IL FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI DI GIULIANOVA

È ufficiale il 21° Festival Internazionale di Bande Musicali, in programma dal 2 al 7 giugno 2020, è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus. La rassegna e il concorso con Bande Musicali e Majorettes provenienti da tutto il Mondo, era pronta per aprire le danze dal 2 al 7 giugno, ma tutti i grandi eventi di culturali di questo periodo sono saltati e necessariamente si dovranno recuperare l’anno prossimo.

A darne notizia sono stati il presidente Mario Orsini e il vice Gianni Tancredi, con una lettera inviata ai gruppi iscritti e agli sponsor della manifestazione.

“In considerazione delle disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo costretti a recuperata questa edizione del Festival il prossimo anno, esattamente dal 1 al 6 Giugno 2021. Inutile tacere che, tale provvedimento vanifica tutti gli sforzi fatti, visto che avevamo allestito un evento di grande richiamo, con diverse novità e la partecipazione di gruppi internazionali inediti e personalità che avevano confermato la loro presenza.

Ma non ci abbattiamo, anzi fin da ora, l’associazione lavorerà con cuore e passione, come sempre, affinché il prossimo anno il Festival sia all’altezza della sua tradizione, offrendo alla città di Giulianova e a tutta la Regione Abruzzo, una vetrina internazionale di arte e cultura, capace di attrarre appassionati e turisti da tutto il Mondo”.

Oltre a gruppi da El Salvador, alla Banda della Marina Greca e alla Banda Musical De Guatemala, si erano iscritti tre gruppi musicali del Messico, due bande dell’Europa del Nord oltre ad una banda giapponese e diversi gruppi dell’Est Europa e tantissime bande italiane.

L’auspicio è che tutti i gruppi siano presenti nell’edizione 2021 per onorare la grande passione per la musica per Banda e donare al grande pubblico uno spettacolo carico di emozione e allegria.