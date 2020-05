CASSA INTEGRAZIONE, CENTRO POLITICO SANTACROCE: «E' UNA VERGOGNA»

«È davvero inqualificabile, e ci lascia senza parole, l'atteggiamento della Regione Abruzzo in merito ai ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga di marzo.

Per questi "politicanti", evidentemente, non rappresenta un problema lasciare 50mila abruzzesi senza un sostegno economico in questo momento di forte crisi. Per operai, impiegati e per le loro famiglie, però, non è affatto così.

La misura è ormai colma. Se chi dovrebbe tutelarci non è all'altezza dei propri compiti, è bene che si faccia da parte. Sarebbe inammissibile se tali ritardi si ripetessero anche per l'erogazione della cassa integrazione di aprile.

Pertanto, chiediamo a questi "dilettanti" che occupano l'emiciclo regionale di smetterla di ricorrere a slogan o accampare scuse - come nel caso di Sospiri (centro-destra). Alle persone in difficoltà non servono.

Il tempo a loro disposizione è stato abbondante superato. Dovrebbero, quindi, iniziare a lavorare seriamente a queste pratiche e a guardare oltre i loro stipendi che, a differenza di quelli di altri, vengono pagati regolarmente», conclude la nota.