VIDEO / IL PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA METTE IN SICUREZZA E SCOPRE NUOVI SENTIERI. NAVARRA INVITA GLI IMPRENDITORI AD INVESTIRE

Si complimenta con il Sindaco di Pietracamela per la volontà di mettere in sicurezza i sentieri nel proprio comune e autorizza l'intervento il presidente del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra. Altri interventi sono programmati in tutta l'area del parco. Navarra invita a fare uno sforzo sulla residenzialità e invita gli imprenditori ad investire.

