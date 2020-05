VIDEO / LE SCUOLE DOPO IL CORONAVIRUS. LO SCIENTIFICO E IL PASCAL, MOSCHELLA: «PENSIAMO A RIDISTRIBUIRE L'ORARIO CON I RAGAZZI A SCUOLA A TURNI DI TRE ORE»

Una turnazione per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Su questo sta lavorando la dirigente del Liceo Sceintifico e del Pascal in questi giorni. Si ipotizza una ridistribuzione dell'orario nel senso che si potebbero dividere le classi composte al massimo da 10-12 alunni con un primo gruppo che andrebbe a scuola, dalle 8,15 fino alle 11, poi piccola pausa per la sanificazione dei locali per 15 minuti, e dalle 11,15 alle 13,30 subentrerebbe il secondo turno. Cosi i ragazzi andrebbero a scuola ogni giorno, questo si puo' fare pero' con i ragazzi più grandi, difficile e attuabile per i più piccoli. Una lettera alla task force sarà inviata dalla dirigente Clara Moschella nei prossimi giorni.

