IL GRUPPO EDITORIALE R+ FESTEGGIA DUE ANNI

Il gruppo editoriale R+, che riunisce il sito rpiunews.it e l'emittente televisiva R+ (canale 116), compie due anni. Certastampa augura grandi fortune e nuovi successi ospitandone il messaggio di saluto

Tutto è cominciato due anni fa. Sembra ieri. L’idea era quella, un po’ folle ma fantastica come tutte le idee folli, di fare una tv... senza tv. O meglio, fare sì televisione, ma col linguaggio della rete. Una web tv. Rpiunews è nata così, col coraggio di un giovane imprenditore, Luca Verdecchia, e il mestiere di tre giornalisti e un tecnico di regia che, dopo aver creato mensili e quotidiani, canali televisivi e format di successo, hanno voluto lanciarsi in questa impresa. E in un attimo, tutto era vero: la redazione, lo studio dominato dal grande tavolo giallo, i proiettori a scolpire le scenografie, le telecamere ad alta risoluzione e... le trasmissioni. Tante ore di diretta, a raccontare “tutto quello che succede mentre succede”. Ma il progetto era più grande: arrivare al più presto a far gemmare dal canale web un canale televisivo vero e proprio. E siccome i progetti, quando sono supportati dai sogni pretendono di diventare reali al più presto, un anno dopo è nata R+, la più nuova (in tutti i sensi) emittente abruzzese. La prima in HD. La famiglia è cresciuta, i giornalisti sono diventati quattro, i tecnici di regia anche, gli studi sono diventati due più uno straordinario studio mobile, sono arrivati nuovi volti e le prime trasmissioni in diretta sono diventate un palinsesto. Ricco, interessante, vario, agile, interattivo, impreziosito da un tg che, poche settimane fa ha inaugurato il suo nuovo studio.

Sono passati due anni, ma Sembra ieri. Due anni da quel primo sogno, e oggi R+ è una emittente televisiva, una web tv in streaming on line e sui social e un sito stabilmente ai primi posti dei più seguiti quotidiani on line della regione.

Sono passati due anni, ma sembra ieri. Due anni di successi, che ci spingono a sognare ancora più forte, perché il progetto non si ferma e abbiamo tante altre idee da trasformare in realtà.

Sono passati due anni, sembra ieri, ma è già domani...