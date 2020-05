LA TERCOOP IN ACCORDO CON IL COMUNE COMUNICA I PARCHEGGI A PAGAMENTO E QUELLI LIBERI FINO AL 17 MAGGIO

A seguito delle verifiche sull’afflusso di autoveicoli nei parcheggi a pagamento riattivati il 04/05/2020 scorso, la Cooperativa sociale Tercoop rende noto che i parcheggi a pagamento all’esterno del centro storico (in Largo Madonna delle Grazie e via Madre Teresa di Calcutta, in via Riccitelli, in viale Mazzini e Porta Romana), resteranno incustoditi e gratuiti fino al 17/05/2020.

I parcheggi a pagamento all’interno del centro storico (in Via Savini, in Piazza del Carmine, in Via Cirillo, in Largo Anfiteatro e in largo Gasbarrini), resteranno custoditi e a pagamento dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e saranno incustoditi e gratuiti nel turno pomeridiano (16:00 – 19:30) fino al 17/05/2020.

Resteranno custoditi e a pagamento per l’intera giornata (dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30) i parcheggi a pagamento di Piazza Martiri Pennesi e di Piazza Verdi.

Con questa scelta concordata anche con l’Assessore al Traffico Maurizio Verna, pensiamo di fare qualcosa di utile e gradito ai residenti che fino al 17/05/2020 potranno utilizzare liberamente un maggior numero di parcheggi. Al contempo non verranno penalizzati gli utenti che arrivando a Teramo potranno sostare l’auto nei parcheggi a pagamento che resteranno attivi.