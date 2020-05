TE.AM, DAL 7 MAGGIO SI RIPRENDE LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZASTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Te.Am Teramo Ambiente S.p.A ed il Comune di Teramo comunicano che dal 7 Maggio verranno riprese le attività di distribuzione delle attrezzature per la raccolta della RD (sacchetti, mastelli, contenitori per la raccolta dell’olio, etc..) nella sede di Piazza Garibaldi.

Il ritiro è consentito alle utenze domestiche e non domestiche attive iscritte al ruolo TARI del Comune di Teramo.

Le giornate e gli orari di apertura sono indicati sotto estesi con la possibilità di usufruire anche della giornata di Sabato.

SERVIZIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Distribuzione attrezzature 8:30 – 13:00 8:30 – 13:00 15:00 – 17:00 8:30 – 13:00 8:30 – 13:00 15:00 – 17:00 8:30 – 13:00 8:30 – 13:00

L’accesso al servizio avviene con l’impiego di un sistema di biglietteria “gestisci fila” attraverso un percorso contrassegnato da segnaletica ed è consentito ad una persona alla volta che indossi obbligatoriamente guanti monouso e mascherina.

La permanenza negli spazi interni è consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna dell’attrezzatura. Si ricorda che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici.

Le informazioni e gli appuntamenti relativi ai servizi dedicati (es. ingombranti, rifiuti verdi) sono gestiti attraverso il numero Verde 800.25.32.30 e l’app ed il sito “differenziatateramo”.