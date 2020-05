VIDEO / IL TRIBUNALE TORNA IN ATTIVITA' DAL 12 MAGGIO CON LE UDIENZE, SARA' UNA RIPARTENZA GRADUALE

Il Tribunale di Teramo torna in funzione dal 12 di maggio con le udienze. Sarà una ripartenza graduale nella quale si imparerà a convivere con l'emergenza che andrà avanti per i prossimi mesi. E sui processi penali e civili on line, il presidente dell'ordine degli avvocati Lessiani spiega che: «E' una utile innovazione perchè si risparmieranno i tempi morti del tribunale.

