SABATO SI SVOLGERA' ON LINE LA FASE PROVINCIALE DEL PREMIO SCUOLA DIGITALE

La sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato, come noto, il rinvio di tutte le iniziative scolastiche programmate e, tra queste, l’evento conclusivo di premiazione della Fase Provinciale del Premio Scuola Digitale 2019-2020, organizzato dal Liceo Classico Melchiorre Delfico, Scuola Polo per la provincia di Teramo che avrebbe dovuto svolgersi Venerdì 28 Febbraio c.m. nella Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo.

Il Premio è un’iniziativa promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane all’apprendimento e all’insegnamento della didattica digitale incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

“Futuro Remoto è lo slogan scelto per l’evento- dichiara la prof.ssa Tiziana Castagna, referente del Liceo per il Premio- una sintesi perfetta di affermazione del rapporto imprescindibile tra passato e futuro”.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. N.4770 del 14 aprile 2020, ha fornito istruzioni operative per lo svolgimento on line dell’evento in oggetto, da realizzarsi entro la prima decade di maggio.

Pertanto, l’evento conclusivo della Fase Provinciale di Teramo del Premio Scuola Digitale 2019-2020 si terrà sabato 9 Maggio a partire dalle 10:30.

Nel corso della mattinata, dopo un breve intervento del prof. Roberto Salvatori dell’Equipe Formativa Abruzzo sul tema Nuove tecnologie digitali e modelli didattici innovativi, le Scuole partecipanti presenteranno i loro progetti attraverso un video e un pitch gestito dagli studenti.

La giuria premierà i vincitori per la Scuola del primo e del secondo ciclo, i quali accederanno alla Fase Regionale del Premio.

La giuria è composta dalla Dott.ssa Mariacristina De Nicola, Dirigente Ambito territoriale per la Provincia di Teramo; dalla Dott.ssa Maria De Dominicis , docente comandata presso Ambito territoriale per la Provincia di Teramo; dal Sig. Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo; dalla Prof.ssa Paola Besutti, Presidente del Corso di Laurea Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo Università degli Studi di Teramo; dal Dott. Cesare Zippilli, Presidente Confindustria Teramo; dalla Sig.ra Giorgia De Lauretis ,Social Media Marketing presso Cykel Software - Teramo.