VIDEO / PER POTER LAVORARE NEI CANTIERI A L'AQUILA BISOGNA FARE I TAMPONI, L'ANIEM DELLA PROVINCIA DI TERAMO PROTESTA

L'ANIEM della provincia di Teramo contesta l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi che impone l'effettuazione di tamponi a tutti gli operai nei cantieri che ha suscitato la forte protesta delle imprese edili teramane, molte delle quali sono impegnate all'Aquila. L'Aniem, si domanda a cosa servono i protocolli, settimane di riunioni, se dopo qualsiasi sindaco può prendere altre decisioni. Il direttore dell'Aniem Alfonso Savini spiega che nel frattempo è stata siglata una convenzione conl'Izs per far fare i tamponi che vanno ripetuti ogni 14 giorni agli operai il cui costo si aggira sui cento euro a persona, troppo per poter essere sostenuta questa somma.

ASCOLTA QUI ALFONSO SAVINI