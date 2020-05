RADIO LATTEMIELE E TOP 87 DONANO IL PARA BOCCA ALLA CROCE BIANCA VAL VIBRATA

Ieri mattina presso la sede della Croce Bianca Val Vibrata a Sant ‘Egidio alla vibrata (TE) , alla presenza del presidente Gabriele Peroni e di alcuni volontari e dipendenti, tra cui il consigliere nazionale di ANPAS Pompei Domenico , la titolare di radio Lattemiele Monica Mancini Cilla e del titolare dell’azienda TOP 87 di sant’ egidio alla Vibrata Giuseppe De Berardinis, sono state consegnate alla pubblica assistenza Croce Bianca Val Vibrata dei para bocca riutilizzabili.

Le buone azioni, soprattutto in questo periodo hanno un valore unico. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.

“Dalla sinergia con la nota azienda nel settore di abbigliamento sportivo abruzzese e Radio Lattemiele da più di 30 anni nel territorio è nata l’idea di creare i para bocca personalizzati in tessuto lavabile da donare a chi nell’emergenza è in prima linea , perché la solidarietà non va in lockdown “ le parole della titolare Monica Mancini Cilla .

“Credo che sarà sempre più necessario investire nella rete tra le imprese del terzo settore e operatori civili per sostenere il mono del volontariato ,

occorre non avere paura del cambiamento e soprattutto è importante lavorare in rete senza confini né fisici né mentali dice il Presidente Peroni .

Ringraziamo i donatori Radio Lattemiele e la Top 87 che si sono presi cura dei volontari della Croce Bianca Val Vibrata che nonostante la paura ogni giorno sono in prima linea contro il COVID 19.

Quando le azioni di solidarietà fanno rete la vittoria è sicura, ed esce fuori il meglio della nostra Italia.