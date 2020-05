VIDEO / POCA GENTE AL MERCATO DI PORTA ROMANA, LA RIPRESA E' LENTA PER I RISTORANTI

Marcello Schillaci è preoccupato per la situazione della ristorazione in città. Si farà fatica a riprendere l'attività, occorrono fondi che al momento non vengono ancora stanziati dal Governo e per una città come Teramo c'è da stare preoccupati. Schillaci ringrazia il Governatore Marsilio per essere stato lungimirante e aver adottato la delibera per consentire l'asporto, salvando così anche la tradizione delle virtù teramane.

ASCOLTA QUI IL CANTINIERE SCHILLACI