MORTE DI MAZZITTI, IL CORDOGLIO DI TOMMASO NAVARRA

Il Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Avv. Tommaso Navarra esprime il più vivo cordoglio, a nome proprio e a nome dell’intero Ente, per la scomparsa dell’Avv. Walter Mazzitti già Presidente del Parco nonché uomo delle Istituzioni:

“Il Parco piange il Presidente Walter Mazzitti uomo appassionato che ha dato lustro e fattiva azione all’Istituzione in anni decisivi per l’affermazione strategica di una cultura ambientale con al centro il sistema rinnovato dei nostri Parchi. Di qui un altissimo livello di impegno concreto e di visioni strategiche lungimiranti esportate anche, successivamente alla Sua presidenza, in altre autorevoli sedi istituzionali. Per l’intera settimana la bandiera del Parco sarà listata a lutto e ammainata in tutte le sedi, in attesa di poter ricordare un uomo che ha saputo incarnare, sotto ogni profilo, gli alti ideali e gli essenziali valori della nostra Area Protetta. Un cordoglio sincero vada, anche a nome dell’intero personale dell’Ente, alla famiglia che ne custodisce i valori umani in un ricordo essenziale per la memoria della nostra Comunità.”