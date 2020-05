VIDEO / ATR, LAVORATORI PRESI IN GIRO, I SINDACATI PRESENTANO UN ESPOSTO ALLA FINANZA E ALL'ISPETTORATO

Stufi della presa in giro delle maestranze, i sindacati inoltrano un esposto contro la proprietà dell'Atr. I lavoratori sono stati lasciati da soli. Di Murro, dicono i sindacati deve lasciare subito l'azienda, per questo una denuncia è stata inoltrata anche all'Ispettorato. Tutti sono convinti che Di Murro non pagherà.

