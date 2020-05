INIZIATI A TERAMO I LAVORI PER LA RIAPERTURA DELLA PISCINA SCOPERTA ALL'ACQUAVIVA

Sono iniziati i lavori per la riapertura della piscina estiva all'Acquviva. L'associazione H2O è a lavoro per far vivere un'altra estate di sport, relax e divertimento il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid!