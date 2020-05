FOTO-VIDEO / L'ADDIO DELLA CITTA' DI TERAMO ALL'AVVOCATO WALTER MAZZITTI. IL RICORDO DEL PRESIDENTE ALBERTO MELARANGELO

Si sono svolti oggi i funerali dell'avvocato Walter Mazzitti nella chiesa del Cuore Immacolato in piazza Garibaldi. Come previsto dal DPCM in chiesa 15 persone tra parenti stretti, l'attuale presidente del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, l'avvocato Tommaso Navarra ed il Sindaco Gianguido D'Alberto. Tante invece gli amici e i collaboratori di lavoro che hanno atteso fuori la chiesa.

Tra i ricordi quello del presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo che con lui ha avuto il privilegio di lavorare.

ASCOLTA QUI MELARANGELO