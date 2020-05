IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI: «WALTER MAZZITTI UN ESEMPIO PER I GIOVANI AVVOCATI»

Walter Mazzitti rientra a pieno diritto nella schiera di quei professionisti che, nel corso della lunga storia dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, di cui il prossimo anno ricorrerà il 150° anno dalla sua fondazione, si sono distinti, oltre che nell’attività professionale, anche nella vita culturale della nostra città e nelle pubbliche istituzioni.

In questi giorni drammatici che non consentono l’ultimo saluto in forma partecipata, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo sottolinea ancor di più l’omaggio alla memoria di Mazzitti e lo indica come esempio soprattutto per le giovani generazioni.

Un pensiero speciale va alla sua figura di uomo e di avvocato, che ha sempre continuato a esprimere, anche nelle attività legate agli importanti incarichi istituzionali ai quali era assegnato, le qualità che già lo distinguevano nel suo ruolo professionale.

Antonio Lessiani

Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati

della provincia di Teramo