ROSETO E GIULIANOVA OTTENGONO LA BANDIERA BLU

Per il quarto anno consecutivo, la Bandiera Blu sventolerà sul lungomare rosetano, a testimoniare l’eccellente qualità del suo mare e la valenza del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nella tutela e valorizzazione dell’ambiente. A darne comunicazione è il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo.

“La Bandiera Blu 2020 – spiega il primo cittadino - insignisce quest’anno 182 località sparse su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, in rispetto delle prescrizioni dell’ultimo Dpcm varato per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19, la cerimonia simbolica di conferimento del vessillo verrà affettuata domai con una diretta Facebook a cui saranno collegati i rispettivi delegati di ogni Comune”

Per il primo cittadino si tratta di un premio che attesta la bontà del lavoro svolto, certificata dalla rispondenza ai criteri stringenti fissati dalla Fee per l’ottenimento della Bandiera Blu, e che testimonia l’eccellenza delle acque di balneazione”. “E’ evidente – conclude Di Girolamo – che questo riconoscimento mai come quest’anno assume un significato e un valore particolare vista la fase di sofferenza che sta vivendo il turismo. Ripartiamo dunque da quei punti fermi che sono un marchio distintivo della qualità dell’offerta di Roseto. Ripartiamo dalla Bandiera blu e dalla capacità di Roseto di consolidare nel tempo un risultato che è frutto del lavoro encomiabile degli operatori della nostra città e delle politiche ambientali perseguite da questa amministrazione, e di questo ringrazio particolarmente gli assessori al turismo e all’ambiente Carmelita Bruscia e Nicola Petrini”.

Stessa cosa anche a Giulianova. Anche in questo caso il Sindaco Costantini è stato convocato dagli esperti.