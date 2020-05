VIDEO- FOTO / OGGI L'ADDIO DELLA CITTA' DI TERAMO AD ITALO DI DALMAZIO, IL SINDACO D'ALBERTO: «UN UOMO PER BENE CHE LASCIA UN'EREDITA' CHE DOBBIAMO ALIMENTARE»

«Italo Di Dalmazio lascia un'eredità che dobbiamo alimentare, una figura che è punto di riferimento per il nostro territorio. Un uomo per bene che rimarrà in noi». Lo ha voluto ricordare così il Sindaco Gianguido D'Alberto che ha preso parte ai funerali con tutta la sua Giunta, il presidente del consiglio comunale all'addio che la città ha voluto tributare ad una persona che si è davvero spesa tanto per il suo territorio. C'era tanta Teramo oggi fuori la chiesa a stringersi attorno al dolore dei figli: Mauro, Jimmy e Annapaola e alla consorte Orlandina. Tantissime persone che hanno atteso la conclusione del rito funebre per effetto del DPCM che impone in chiesa al massimo 15 persone. C'era anche il Sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro che ha posto sulla bara un libro della sua Civitella per ricordare quando sia stato importante il suo ruolo all'epoca di Sindaco per un comune che fu rilanciato e che divenne punto di riferimento della Regione.

