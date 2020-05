CONSEGNA BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ARRIVANO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI, ECCO DOVE

Poliservice, la società multiservizi dei Comuni della Val Vibrata, parte con una novità importante che evita l’affollamento negli uffici, inutili attese e consente l’autoapprovvigionamento registrato delle buste per la raccolta differenziata. Entro maggio, infatti, saranno operativi i sistemi automatizzati nei comuni di Nereto, Tortoreto, Alba Adriatica e Sant’Egidio alla Vibrata per iniziare. Sono questi i Comuni soci che hanno fatto richiesta del servizio ai quali potrebbero aggiungersi altri enti prossimamente. La procedura che gli utenti possono seguire è molto semplice. Basterà inserire la tessera sanitaria dell’utente regolarmente iscritto come contribuente Tari, seguire le procedure di digitazione dei codici ed i distributori erogheranno il rotolo di buste selezionato. Il sistema funziona come per i distributori automatici di alimenti e bevande, ma non si deve pagare nulla, essendo le buste già comprese nella tassa rifiuti. Il primo Comune a partire con il servizio è Nereto il cui sistema è stato installato all’ingresso della sede di Poliservice. Negli altri Comuni si è in attesa della comunicazione dei locali presso cui installare i distributori di buste. Come dicevamo, per ottenere il servizio bisogna essere iscritto come contribuente nel Comune di residenza o domicilio o possedere una o più case. I prelievi di buste possono essere effettuate solo nel Comune di appartenenza. Ad esempio, un cittadino iscritto a Nereto può prelevare solo a Nereto e non ad Alba Adriatica. Un cittadino iscritto a Nereto e Alba Adriatica (dove potrebbe avere ad esempio una seconda abitazione di proprietà) può prelevare a Nereto e ad Alba Adriatica.