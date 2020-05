Cosa succede in città? / ABRUZZO MERAVIGLIOSO

A volte l’Abruzzo lascia senza parole. Dopo l’evento straordinario dell’orso bruno avvistato mentre giocava sul Gran sasso pescarese intorno all'abbazia di Santa Maria Casanova.nel bosco di Villa Celiera, spopola sul sito de La Repubblica.it il video di un cerbiattino nato nel giardino di Jessica D'Andrea, accompagnatore di Media Montagna di Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. È l'autrice del video che mostra la nascita di un cerbiatto in un giardino a pochi metri dalla sua abitazione. Erano un paio di giorni che la mamma si era sistemata nei paraggi senza alcun apparente desiderio di allontanarsi e ieri ha dato alla luce il suo piccolo. In Paese è diventato una star. Tutti passano ad osservarlo e filmarlo Tutti lo possono osservare senza darle disturbo. A chiunque accada di trovare un cerbiatto da solo nell'erba va raccomandato sempre di lasciarlo tranquillo - sottolinea D'Andrea - La madre va in giro per cibarsi e in un secondo momento torna ad allattarlo, a volte anche solo di notte. Non è abbandonato, quindi. Prenderlo pensando che lo sia, per portarlo in un centro recupero, sarebbe un errore gravissimo e contro natura. E a poche ore di distanza sono stati avvistati due branchi di lupi in diverse zone del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso. L’avvistamento e la ripresa delle due scene è eccezionale. Il branco sulle montagne di Rocca Calascio è stato avvistato tra gli scenari magnifici dell’Abruzzo montano. I lupi camminano in fila indiana e sembrano aspettarsi l’un l’altro rispettando i diversi ruoli all’interno del gruppo. Due scenari moto diversi ma entrambi favolosi. Come ricorda l’avvocato Navarra, presidente del Parco del Gran Sasso “Il lupo è stato a lungo il mammifero più ampiamente distribuito sulla Terra, sino a quando la persecuzione umana e l'avvelenamento, a causa della predazione del bestiame, non ne hanno ridotto l'area di distribuzione di circa un terzo, provocandone l'estinzione da vaste aree del pianeta “ Con il progetto Life + M.I.R.CO - Lupo, il Parco si pone all’avanguardia in Europa proponendo di conservare il Lupo in Italia riducendo l'impatto del randagismo canino (l'acronimo M.I.R.CO sta per: Minimizzare l'Impatto del Randagismo canino sulla COnservazione del lupo in Italia).