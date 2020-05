FOTO / ASSEMBRAMENTO "BIRRAIOLO" IN PIAZZA ORSINI, LA POLIZIA LOCALE CHIUDE I GIARDINI

Diciamolo subito, il locale non c'entra niente. In quello che state per leggere, il Beer Bang, l'avviata birreria di piazza Orsini non ha alcuna colpa, anzi: ha esposto tutti i cartelli con le indicazioni di legge, rispetta regole e distanziamenti e ricorda ai clienti che "asporto" significa "comprare la birra e andar via", perché la legge non consente di consumare davanti al locale, per evitare assembramenti. Invece, i clienti si assembravano eccome, visto che quando è intervenuta la pattuglia della Polizia Locale, anzi: due pattiglie, gli agenti sono stati costretti a disperdere le 50 persone che si erano fermate a bere nei giardinetti e hanno dovuto chiudere i giardini, perimetrandoli con il nastro biancorosso. Erano due giorni che si registrava questo problema, e la Polizia Locale era già intervenuta, ma evidentemente il messaggio non era passato ed oggi piazza Orsini è stata chiusa per assembramento. E' accaduto alle ore 19 di stasera. Sul posto anche polizia e carabinieri. Una quarantina le persone presenti nella piazzetta al momento del transennamento.