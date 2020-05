ANGELO DE PRISCO E' IL NUOVO PREFETTO DI TERAMO

Angelo De Prisco è il nuovo Prefetto di Teramo. 55 anni, originario della Campania, Bosco Reale, laureato in Scienze Politiche, attualmente rivestiva il ruolo di Capo segreteria del Sottosegretario agli Interni Achille Variati. De Prisco è’ stano nominato ieri pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri e arriva a Teramo come prima nomina. INCARICHI RICOPERTI: Nel 1990 supera il concorso da Vice Consigliere di Prefettura. Nel 1991-1992, è fuori ruolo presso l’Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l’editoria, addetto al Settore Vigilanza Pubblicità Radiotelevisiva. Dal 1994 al 2000 è in servizio al Ministero dell’interno, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le funzioni di Capo della Segreteria del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle forze di polizia. Dal 2000 al 2006 presta servizio presso l’Ufficio Legislativo e le Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno. È assegnato all’Area Affari Territoriali ed Enti Locali come dirigente del Servizio Ordinamento Elettorale.

In qualità di nuovo rappresentante del Governo troverà un territorio che vive una condizione di grande sofferenza sul piano socioeconomico e ambientale; un’area territoriale che attraversa una fase storica di particolare disagio e difficoltà visto che prima dell’emergenza Covid c’è stata l’emergenza del terremoto e il problema di una ricostruzione mai partita. L’auspicio è che, in questa fase di crisi, da nuovo Prefetto possa svolgere (insieme al suo qualificato staff) una funzione di impulso, di stimolo e di coordinamento per avviare a soluzione le annose problematiche che limitano la crescita delle nostre comunità e lo sviluppo del territorio teramano.

Certo che con la sua esperienza saprà ricoprire questo ruolo di responsabilità con grande dedizione e serietà auguro a Lei Buon lavoro e al contempo garantisco la piena collaborazione del Comune di Roseto sui temi della sicurezza e sulle altre priorità della comunità teramana". Lo scrive il sindaco di Roseto degli Abruzzi