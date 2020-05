ADDIO AL PROFESSOR LUIGI PUCA, CIVITELLA PIANGE IL POLITICO ED INTELLETTUALE DI ALTRI TEMPI

E' venuto a mancare il Prof. Luigi Puca. Intellettuale, politico appassionato, serio e rigoroso, ma soprattutto insegnante. Il Sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro lo ricorda così:

La morte del prof. Puca è una perdita per Civitella del Tronto e per tutta la sua comunità.

Caro prof., ora meriteresti una mano poetica come la tua per descrivere “ chi sei stato e cosa hai rappresentato “ per Civitella.

Io cercherò di ricordarti invece con parole semplici, ma dettate da un autentico affetto.

Uomo di una lucidissima intelligenza e di grandi capacità comunicative, sei stato per tutti noi un importante punto di riferimento.

Il tuo impegno politico per Civitella e per l’intera provincia teramana è stato sempre improntato all’onestà, alla coerenza e al grande coraggio; sei stato un “vero politico” e forte delle tue profonde convinzioni hai sempre lavorato per il bene comune.

Vederti quasi ogni giorno in piazza Filippi Pepe parlare con i tuoi “ amici di sempre” era un vero piacere e bastavano poche tue parole per capire che c’era questa o quell’altra cosa da fare per il bene della collettività.

Da oggi in poi ci mancherai tanto, ma il tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori.