VIDEO / «CIAO GIANNI DALE»

Si svolgeranno domani a Teramo i funerali di Gianni Dale, alle ore 11 presso la chiesa del Sacro Cuore Immacolato. Oggi tante persone hanno voluto ( a distanza ) dare il saluto nella camera ardente presso l'ospedale di Teramo.

Gianni Dale è venuto a mancare all’età di 73 anni, dopo aver combattuto per alcuni mesi contro una malattia che non gli ha lasciato scampo, il Maestro Gianni Dale.

Figlio dell’indimenticato Nino Dale, aveva iniziato a calcare i palcoscenici più prestigiosi proprio al fianco del Padre negli anni ‘60. Lunga e ricca di successi la sua carriera nel mondo dello spettacolo, oltre ad essere musicista e cantante è stato anche conduttore televisivo, talent scout ed impresario artistico. Compositore ed autore di canzoni e sigle televisive, lo ricordiamo anche per aver composto “Forza Teramo”, inno ufficiale del Teramo calcio dal 1986.

È stato anche per molti anni insegnante di matematica e scienze.

Lascia le figlie Nicoletta (direttrice della scuola Faremusika di Teramo), Francesca e Martina, il fratello Marco e la sorella Elisa e la compagna Nanda.

Nicoletta scriveva oggi sulla sua pagina facebook: «Papi devi essere stato proprio una brava persone se da ieri non faccio che ricevere centinaia di messaggi e chiamate per te, lo so che ne sei contento ed avresti voluto una grande festa ma hai scelto un momento un po' particolare per andare a trovare i nonni. Comunque oggi chi vuole può venirti a salutare alla camera ardente del Mazzini e domani mattina alle 11:00 in chiesa, potremo essere solo 15 ma fuori a piazza Garibaldi mi hanno assicurato che si può stare.»

GUARDA IL VIDEO QUI