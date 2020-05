SI INSEDIERA' IL 25 MAGGIO IL NUOVO PREFETTO DI TERAMO, ECCO CHI E'

Si insedierà il prossimo 25 maggio il nuovo Prefetto di Teramo dott. Angelo de Prisco.

Il Prefetto, nato nel 1965 a Boscoreale (Na), si è laureato in Scienze Politiche a Napoli nel 1988. Ha conseguito nel 1993 il Master post-universitario in Politiche delle Comunità Europee, presso l’Istituto Alcide de Gasperi di Roma e, nel 2006, il Master universitario in “Etica dell’Azione Pubblica”, organizzato dall’Università di Teramo in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

È entrato nella carriera prefettizia nel 1990 e il suo percorso professionale si è principalmente sviluppato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove ha ricoperto il ruolo di Capo della Segreteria di 3 Vice Capi della Polizia e presso l’Ufficio Legislativo del Ministro dell’Interno dove si è occupato di ordinamento degli enti locali, ordinamento elettorale, affari e contenzioso internazionale ed, infine, delle Relazioni Parlamentari durante il mandato dei Ministri Minniti e Salvini.

Nell’ottobre 2019 ha assunto le funzioni di capo della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, dott. Achille Variati.

Tra i precedenti incarichi si segnalano: nel 1994, quello di componente di una Commissione interministeriale per la verifica dei livelli di sicurezza nei Palazzi di Giustizia e per la tutela dei Magistrati; nel 1998, quello di componente di un Gruppo di lavoro ministeriale per il monitoraggio e l’esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Sicurezza Giubileo 2000; nel 2003 e nel 2013, quello di componente di due gruppi tecnico-scientifici costituiti dal Ministro dell’Interno per la revisione del Testo Unico Enti Locali; nel 2007, quello di dirigente dell’Area Autonomie Locali della Prefettura di Viterbo; nel 2015, quello di componente dell’Osservatorio Nazionale sugli atti intimidatori contro gli amministratori degli enti locali, istituito dal Ministro dell’Interno; nel 2019, quello di consigliere giuridico del Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le Guidesi.

É autore di numerose pubblicazioni su tematiche professionali, ha svolto diverse docenze presso l’ex Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, l’ANCI, la Regione Toscana e l’Istituto per il Credito Sportivo. È, infine, docente del Master in Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza, presso l’Università della Tuscia.