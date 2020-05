GUERRA AL VIRUS / DOPO I TEST SIEROLOGICI A RADIOSANIT ANCHE I TAMPONI, A COMPLETARE LO SCREENING ANTICOVID

Si completa l’offerta screening anti-covid di Radiosanit. Grazie ad una convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, infatti, la struttura sanitaria rosetana, che già offre la possibilità di sottoporsi ai test sierologici, a partire da oggi consente anche la possibilità di effettuare il tampone. Si tratta del passo definitivo nella gestione di ogni possibile aspetto legato alla diffusione del Coronavirus. In pratica, il test sierologico offre risposte certe in caso di negatività e in caso di presenza di anticorpi che testimoniano la presenza in passato del virus, come nel caso dei pazienti cosiddetti asintomatici, che potrebbero aver contratto la malattia ed esserne già guariti senza aver avuto appunto alcun sintomo. Nel caso delle sospette positività, invece, il percorso ideale della diagnosi è quello di procedere al tampone. Fino a ieri, tale operazione richiedeva tempi di attesa legati alle disponibilità dei centri abilitati, che sono ovviamente oberati dalle richieste; da oggi, invece, grazie alla convenzione Radiosanit - Izs, in caso di sospetta positività ci si potrà sottoporre immediatamente al tampone nella stessa struttura di Roseto, e sarà poi lo Zooprofilattico a procedere all’analisi. Si tratta dunque di una della pochissime esperienze territoriali italiane di centro in grado di offrire, in tempi brevissimi, sia i test sierologici sia i tamponi, con una risposta definitiva e completa sulla presenza del virus. Unico obbligo, la prenotazione al numero 085.8944246