FOTO/ VEGLIA MARIANA INTERNAZIONALE A SAN GABRIELE E BENEDIZIONE DI ALCUNE PENNE A 30 GIORNI DAGLI ESAMI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Questa sera nel Santuario di San Gabriele si è tenuta, per il terzo anno consecutivo, la Veglia mariana internazionale.

Guidata dal vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, alla Veglia hanno partecipato in collegamento streaming le diocesi di Belo Horizonte (Brasile), New York (Usa), Cracovia (Polonia), Bergamo (Italia).

Al termine della celebrazione il vescovo Leuzzi ha benedetto simbolicamente alcune penne portate da tre giovani maturandi... a 30 giorni dagli esami.