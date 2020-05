VIDEO / PRIMO GIORNO DI APERTURA ANCHE PER I NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO E SPUNTA IL TERMOSCANNER

Ordinaria libertà al tempo del Covid19. Stamattina Teramo si è risvegliata dopo un sonno durato tre mesi e otto giorni...a ricordare però che siamo ancora alle prese con quel virus maledetto sono le file in mascherina davanti ai negozi. Oggi riapre anche l'abbigliamento e in molti hanno voluto inaugurare la libertà...condizionata con un acquisto per la bella stagione, il terapeutico shopping però si scontra con un'altra terapia, questa preventiva...e infatti negli stores più grandi la misurazione della temperatura corporea prima di accedere nei negozi è lì, appannaggio di un vigilantes...reazioni titubanti...sì ma misurare un pantalone val bene la misurazione della febbre...incrociando le dita!

