INTERVIENE IL SINDACO E TORNA LA LUCE A VILLA MOSCA, DOMANI VERIFICA DELLE LINEE INTERRATE

Letta la nostra segnalazione, il Comune di Teramo, nella persona dello stesso Sindaco Gianguido D’Alberto, ha immediatamente inviato in via Micozzi un tecnico, che è riuscito a ripristinare l'illuminazione, ma non integralmente. Restano, infatti, 7 punti luce non funzionanti, a causa di un probabile corto circuito sulle linee interrate, sul quale si cercherà di lavorare nella giornata di domani, per il ripristino totale della pubblica illuminazione. Al momento, quindi, funziona il 70% circa dell’intero sistema illuminante. Al Sindaco D’Alberto va un ringraziamento, doveroso. Sappiamo, ovviamente, che quello della pubblica illuminazione non è un problema di primaria rilevanza, di quelli che segnano le sorti di una città, ma l'attenzione per i dettagli, la cura anche per il più piccolo dei problemi e, come in questo caso, per le segnalazioni dei cittadini è segno di civiltà.