BALTOUR, I SINDACATI DENUNCIANO LA MANCATA RETRIBUZIONE DEGLI STIPENDI DI MARZO E APRILE

aggiuntive, che da rotazione non andranno mai compensate, in quanto i turni non sviluppano orari retribuiti al di sotto delle 6 ore e 30 min.

Segnaliamo, pur comprendendo la necessità di operare in piena emergenza, lo scarso coinvolgimento delle RSA nella formulazione dei turni provvisori. Ciò ha prodotto una carenza delle disposizioni logistiche e delle competenze economiche.

Con ogni probabilità, le ore da conguaglio si andranno a sommare alla lunga lista delle parti di emolumenti già segnalate con nota del 10 Aprile 2020.

In ultimo, si chiede quali motivazioni hanno portato l'azienda ad esternalizzare il servizio di verifica dei titoli di viaggio, nonostante abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per la maggioranza dei dipendeti, attività per la quale le organizzazioni sindacali, da tempo chiedevano il ripristino interno di figure preposte.

Preoccupati per il futuro dei lavoratori, vorremmo conoscere quali sono le attuali condizioni economiche aziendali in questa fase emergenziale.

Restando in attesa di sviluppi, comunichiamo che in mancanza di riscontro saremo costretti ad inoltrare istanza agli enti preposti.





Filt Cgil Fit Cisl Faisa Cisal Ugl Trasporti Aurelio Di Eugenio Alessio Volpi Luciano Lizzi Bucciarelli Gianni