“OPEN UNITE” è ATTIVO L’ORIENTAMENTO ON LINE. IL RETTORE: ORIENTAMENTO FONDAMENTALE PER SCELTE IN LIBERTA'

Open Unite, il nuovo sportello per l’orientamento dell’Università di Teramo, è online sul sito www.unite.it. L’ufficio Orientamento e i delegati delle Facoltà sono a disposizione per tutte le informazioni sui Corsi di laurea. Inoltre, ogni martedì e giovedì - dalle ore 15 alle 17 - saranno a disposizione degli studenti per una videochiamata personalizzata.

«In questa emergenza – ha spiegato il rettore Dino Mastrocola – orientare gli studenti nella scelta del corso di laurea diventa più complesso ma se vogliamo ancora più importante. Dietro la scelta di un percorso di studi c’è un’idea, un sogno, un’ambizione che in passaggi critici e delicati hanno bisogno di un supporto speciale, per garantire una scelta libera e non condizionata dagli eventi. Anche se cambiano le modalità, quindi, restano fissi gli obiettivi: supportare gli studenti perché scelgano con consapevolezza il percorso di studi da intraprendere. Per questo, insieme al delegato all’Orientamento Cristina Dalla Villa, abbiamo tenuto sempre vivo il dialogo con le scuole della nostra regione alle quali abbiamo proposto anche il “Quarto d’ora Accademico”, un accesso da parte del nostro Ateneo alla stanza virtuale di una delle lezioni impartite nelle quinte classi che affrontano l’esame di maturità, per favorire gli studenti nelle loro scelte future».

«Infine – precisa il Rettore – per i nostri studenti, oltre a predisporre un ampliamento della no tax area fino a 20.000 euro di reddito ISEEU, stiamo concludendo una convenzione con un istituto di credito, per consentire loro l’accesso a un prestito, senza garanzie, pensato per finanziare le spese legate agli studi, rimborsabile in un periodo fino a trent’anni dopo il conseguimento della laurea, con un tasso fisso intorno all’1%».