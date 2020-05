FOTO/ SPACCATA AL DECATHLON DI PIANO D'ACCIO, SENZA BOTTINO

Spaccata questa notte al Decathlon di Piano D'Accio. Ignoti con un muletto sottratto nei pressi di un cantiere vicino, hanno sfondato l'ingresso del negozio ma non sono riusciti ad entrare forse spaventati da qualcosa e sono fuggiti. Non sono riusciti a portare via la cassaforte e sono scappati. Prima hanno cercato di sfondare più parti dell'ingresso.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Teramo che visioneranno le telecamere del piazzale per cercare di identificare gli autori del tentato furto.