VIDEO/ GLI ARTISTI ABRUZZESI LANCIANO UN APPELLO AL PRESIDENTE MARSILIO: «UNA DATA CERTA PER LA RIPARTENZA»

In merito alle richieste fatte pervenire alla regione Abruzzo dall'Arci provinciale di Teramo e dalla Fenalc regionale, alcuni artisti e associazioni culturali abruzzesi, di cui seguono le firme, si sono uniti, nel giro di soli due giorni, nella realizzazione di un video rivolto alla Giunta regionale e al Presidente Marsilio, perché sia fissata una data certa di ripartenza dei cosiddetti centri culturali, ossia circoli e sedi delle associazioni culturali. Gli artisti sostengo la richiesta di chi è stato costretto, ormai da marzo, a sospendere le proprie attività lavorative senza ricevere alcun supporto economico. Si aggiunga a ciò l' urgenza, tutt'altro che secondaria, di dare nuovo impulso alla cultura dei territori. Il video è stato realizzato da remoto e ciascun artista ha espresso la sua richiesta nel modo più consono alla sua arte. Grande appoggio è stato dato anche da quegli artisti e quelle personalità che, pur non comparendo in video, hanno voluto dare il proprio supporto a quella che è una richiesta urgente.

Video appello artisti abruzzesi

Aderiscono all’appello:

Associazione culturale e compagnia teatrale Gli Sbandati

Associazione culturale Spazio Tre

Associazione culturale Big Match

Associazione culturale Evoè Edizioni

Compagnia del Rospo Rosso

Murgasasò

Comitato provinciale Arci Teramo

Luciano Paesani (Regista)

Renato Pilogallo (Programmatore culturale)

Francesco Sbraccia (Musicista e cantautore)

Massimiliano D’Aloiso (Attore/Regista La meccanica delle tende)

Cristiana Castelli (Attrice – Associazione culturale Actor)

Serena Mattace Raso (Attrice)

Salvatore D’Ascenzo (Scrittore)

Lusia Parabella (Pittrice)

Emanuele Rossi (Scrittore)

Stella Astolfi (Ballerina Toca y Baila)

Valerio Valerii (Musicista - Associazione culturale e musicale Altre frequenze)

Cesare Di Cesare (Musicista)

Daniela Schiavoni (Illustratrice)

Roberto Di Giovannantonio (Circolo virtuoso Il Nome della Rosa)

Mauro Baiocco (Musicista)

Remo Leonzi (Musicista)

Francesco Barnabei (Poeta)

Giorgio Silenzi (Attore)

Matteo Casciotti (Cantautore)

Margherita Adduci (Poetessa)

Alessandro Antinori (Musicista)

Carmelo Neri (Editore – More Nocturne Books)

Valerio Casadio (Docente universitario e poeta)

Giuseppe Cardone (Event manager)