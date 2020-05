VIDEO / RIAPRONO LE PALESTRE TRA MASCHERINE, DETERGENTI E TERMOSCANNER

Riaperte oggi le palestre e le piscine. Una notizia attesa dagli appassionati di fitness. Si riapre tra mascherine, detergenti, termoscanner e zone circoscritte. Oggi gli utenti si sono mostrati confusi dalle nuove normative e dal Dpcm anticovid. Occorrerà tempo per muoversi con disinvoltura all'interno dei vari centri. Intanto la raccomandazione per tutti è frequentare le palestre in sicurezza per il bene di tutti. Abbiamo ascoltato due veterani del fitness a Teramo: Guido Gambacorta e Leo Valentini.

GUARDA QUI IL SERVIZIO