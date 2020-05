ECCO COME SARA' L'ESAME DI MATURITA' PER GLI STUDENTI TERAMANI

Ecco come sarà l'esame di maturità ai tempi del Covid. Distanziamento, rispetto delle nuove regole e...pareti di plexiglas per gli orali dei ragazzi. Durerà un'ora il colloquio e si svolgerà in presenza, voto massimo 40 punti. L'esame partirà il 17 giugno e, per raggiungere il 100, servono anche i 60 crediti accumulati negli ultimi tre anni delle superiori. L'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato ha fornito maggiori dettagli durante il question time alla Camera: l'unica prova prevista è il colloquio, non ci saranno infatti i due scritti di italiano e di indirizzo. La prova orale avverrà a scuola e il candidato sarà presente con la commissione d'esame composta da sei docenti interni e un presidente esterno.