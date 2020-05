VIDEO / PRONTE LE AULE ALLO SCIENTIFICO E AL PASCAL PER GLI ESAMI DI MATURITA. LA DIRIGENTE MOSCHELLA SI ISPIRA AD UNA CLASSE CINESE

Il Liceo Scientifico e il Pascal di Teramo si ispirano ad una classe cinese per preparare le aule (4 per lo scientifico e 4 per il Pascal) all'esame di maturità. Plexiglass e distanziamento tra i componenti della commissione e studente sono le parole d'ordine della dirigente Clara Moschella sempre al passo con i tempi che cambiano ed in questo caso con il Coronavirus che ha cambiato il nostro modo di vivere.

Continua intanto il boom di iscritti allo Scientifico che per il prossimo anno scolastico vedrà la formazione di 10 nuove prime. Con numeri da record per questa scuola che dovrà adeguarsi alle nuove regole per il Covid 19.

GUARDA QUI IL SERVIZIO