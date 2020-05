MAI PIU' FURGONI E AUTO SU CORSO SAN GIORGIO, IL COMUNE TRANSENNA IL PASSAGGIO DA PIAZZA MARTIRI

C'è voluto coraggio da parte dell'amministrazione che bene ha fatto dopo aver speso oltre 37 mila euro per pulire la pavimentazione a chiudere a camion e auto Corso San Giorgio. Anche le vie laterali sono state vietate al transito. Un'ottima idea che speriamo possa rimanere tale sperando che a qualcuno non venga in mente di rimuovere le transenne in plastiche del Comune di Teramo che chiude l'ingresso da piazza Martiri della Libertà.