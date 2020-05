L’OPINIONE / ROBBE’ VABBUON’ MA STATT’ NU POC ZITT’

Pochi giorni fa è andata in onda un intervista - monologo, come sempre senza contraddittorio sulla tv pubblica, di Roberto Saviano, in collegamento da New York, intervista nella quale ci ha illuminati sull’usura.

Durante l’intervista Roberto alla domanda di Fazio:

”Come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti, come sa chi cercare e dove trovarli?”

Saviano risponde:

“Semplicemente segue il percorso dei soldi…mi spiego meglio

Ad un certo punto quando un azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti, e il commercialista la persona di cui ti fidi, spesso, ti dice c’è quella società c’è quella persona che è interessata, quando non è questa strada, ed invece hai la fortuna di avere professionisti seri, ci sono moltissime altre strade…le banche…il consulente".

Mi è capitato spesso di accompagnare imprenditori nelle denunce e nei processi contro usurai e proprio non riesco a comprendere a che titolo Saviano parli.

Non mi risulta faccia l’imprenditore visto che si definisce scrittore, quindi , da romanziere fa un gravissima accusa degna di querele, definendo una categoria di professionisti favoreggiatori del reato di usura.

Se parla invece perché edotto su qualcuno o qualcosa fa un altro enorme errore, copre la malavita con il suo atteggiamento omertoso preferendo come sempre il romanzo piuttosto che una denuncia come persona informata sui fatti dando la possibilità alla procura di fare il proprio lavoro, ma soprattutto liberare gli usurati da questa terribile piaga.

Personalmente trovo davvero inaccettabile questi mantra pronunciati da chi non ha idea di cosa voglia dire subire un estorsione o dover ricorrere all'usura, oppure,più in generale essere vittime della camorra.

Saviano parla senza avere contezza che essendo purtroppo un paladino della legalità, le sue teorie trovano riscontro in tantissimi, gettando di conseguenza fango su categorie di professionisti come commercialisti e consulenti.

Saviano non sa come funziona la camorra, racconta per sentito dire di una camorra che sostituitasi allo stato funge da ammortizzatore sociale con l’unico scopo di far voti per le future elezioni.

Narra di usurai che si sentono sicuri anche senza garanzie nel dare soldi perché ” la garanzia unica che chiede è la tua vita”, perché non sa che uccidere un debitore per un usuraio equivale ad estinguere il proprio credito.

Non sa che nella maggior parte dei processi per usura il reato viene derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni proprio perché l'usuraio vanta realmente un credito dimostrato dagli assegni in suo possesso,altrimenti il reato sarebbe quello di estorsione, .e l'accertamento sull'ammontare degli interessi viaggia su altri processi senza fine.

Non sa che la maggior parte delle volte, in caso di insolvenza gli usurai procedono al pignoramento dei beni dell'usurato per quel che riguarda i privati, ed al sequestro delle quote societarie se si tratta di aziende.

Queste cose non le sa perché lui trasforma e rielabora la realtà come se chi lo ascolti, abbia la percezione di leggere un libro.

Ma caro Saviano la realtà è diversa, la realtà è oltre la tua narrazione e le tue idiozie.

Hai narrato di interessi al 2000%, abbassati dagli stessi usurai perché sono interessati agli aiuti che arriveranno poi dall'Europa e dallo stato, e non ti rendi conto, non essendo un imprenditore che non arriverà proprio niente agli imprenditori se non prestiti garantiti e crediti d'imposta, ammesso che tu sappia di cosa parlo..

Caro Saviano un paladino dovrebbe avere l’onesta intellettuale in una narrazione di un argomento "serio" come lo definiva Falcone, almeno la verità.

Nelle tue opere al netto delle cause per copia ed incolla che hai perso, dici una marea di inesattezze che hanno etichettato i giovani della mia martoriata terra, come dei camorristi, e sono state la più grande opera di sponsorizzazione della criminalità organizzata mai avvenuta.

Caro Saviano, la tua persona è stata ormai inghiottita dal personaggio, che incurante delle conseguenze sulla società, sparla senza conoscere realmente i fatti, raccontandoli soltanto per sentito dire.

Mi rendo conto che comprendere da New York cosa voglia dire subire l'usura e la criminalità organizzata che tanto esalti, sia molto complicato.

Ma ti prego, almeno una volta nella tua vita prima di offendere i professionisti, e prima di sparare idiozie su chi subisce, conta fino a 10, magari ci risparmi queste inutili perle di saggezza.

Ps. in tanti aspettano le scuse, comprese quelle di Fazio, ma mi sa che è molto piu facile che un cammello...

Luigi Leonardi

Imprenditore, Testimone di Giustizia