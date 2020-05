VIDEO / L'INTERVISTA, DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO: «L'IZS DEVE CONTARE DI PIU' PER IL TERRITORIO»

E' stato eletto ieri in consiglio regionale il membro del Cda per la Regione nel Cda dell'Izs Abruzzo e Molise. Si tratta dell'avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto. Soddisfatto per la nomina ed in attesa della ratifica e di diventare presidente dell'Izs, l'avvocato Calcedonio Di Giacinto parla dei suoi obiettivi in seno al prestigioso istituto.

ASCOLTA QUI DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO