VIDEO / FRACASSA (FUTURO IN) ALL'USR: «FERMATE IL SINDACO D'ALBERTO”

Futuro In attacca il Sindaco che seleziona personale da impiegare nell'ufficio per la ricostruzione e chiede al direttore di togliere questo compito a D'Alberto e di occuparsi della questione in prima persona, perchè, dice Fracassa, il Sindaco di Teramo non fa altro che allungare i tempi e tenere bloccate le 900 pratiche "impolverite" negli uffici.

ASCOLTA QUI FRACASSA