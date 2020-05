CIVITELLA DEL TRONTO RIAPRE AI VISITATORI DAL 30 MAGGIO

Dal 30 maggio Civitella del Tronto riapre al pubblico tutti i suoi siti culturali e principali attrazioni: la Fortezza Borbonica con le visite wild, il Museo Nina, le Grotte di Sant’Angelo e il Parco Avventura. Ad annunciarlo è il Vicesindaco di Civitella, Riccardo De Dominicis: “Dopo questa forzosa ma doverosa chiusura, ripartiamo con alcune grandi novità e puntando su una nuova sinergia tra i gestori dei diversi siti culturali, fondamentale per rilanciare l'offerta turistica e accogliere al meglio i visitatori”.

“Il prossimo 30 maggio – spiega il direttore della Fortezza, Fabio Bracchi – finalmente riapriranno i cancelli della maestosa Rocca Borbonica e introdurremo delle novità nelle visite guidate attraverso degli speciali pacchetti turistici, che permetteranno ai turisti di scoprire l’intero territorio: dal borgo di Civitella, al Museo Nina alle Grotte di Sant’Angelo”.

Il curatore del Museo Nina, Guido Scesi, evidenzia che “per favorire la conoscenza dell'intero borgo fortificato si è realizzato un biglietto cumulativo, che permetterà al turista di visitare sia la Fortezza sia il Museo Nina delle Arti creative tessili, dove è conservata la storia delle nobili famiglie civitellesi”.

Le prime visite wild torneranno già il 2 giugno, sia mattina che pomeriggio, come sempre a cura del falconiere Giovanni Granati, che con la sua equipe di rapaci e animali selvatici da anni collabora alla crescita dell’offerta turistica locale. Anche il Parco Avventura Civitella del Tronto ha fissato al 30 maggio la data di ripartenza: “Proprio per aprire tutti assieme e anche noi con grandi novità - afferma Riccardo Novelli, responsabile del Parco - sarà, infatti, possibile cimentarsi in nuovi percorsi”.

“Abbiamo deciso di sperimentare una nuova formula di visita – aggiunge lo speleologo Andrea Degli Esposti – inserendo nei pacchetti di Civitella Explorer anche le Grotte di Sant’Angelo, così che l’avventore possa trascorrere un intero fine settimana tra borgo e montagna, in una vera e propria full immersion tra cultura, storia e natura”.



Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) delle visite guidate “Civitella Explorer” con biglietto unico valido per Fortezza, Museo Nina, Borgo, Grotte di Sant’Angelo e degustazione di prodotti tipici contattare il numero 351/5355800. Anche per il Parco Avventura si consiglia la prenotazione (tel. 370/3692029).