FOTONOTIZIA: INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL RETTORE E IL PREFETTO

Il Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola ha incontrato il nuovo Prefetto di Teramo, Angelo de Prisco, in visita al Campus Universitario. Il Rettore ha illustrato l’organizzazione e l’attività di alta formazione dell’Ateneo e il suo ruolo nel territorio della provincia. Il Prefetto ha colto con particolare interesse l’istituzione della Scuola di legalità dell’Università di Teramo - unica in Italia - sottolineando l’importanza di una diffusione sempre più capillare della cultura della legalità a cominciare dalle scuole e insieme hanno espresso la volontà di collaborare nei percorsi di alta formazione post lauream e nelle attività seminariali e convegnistiche.

Naturalmente il Rettore e il Prefetto si sono soffermati anche sui temi di stringente attualità, sulle prospettive di ripresa dopo l’emergenza Covid 19 e sulle iniziative dell’Università di Teramo in vista della Fase 3.