SCUOLA, ECCO LE NUOVE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA, A SETTEMBRE

"A settembre riporteremo studenti e studentesse tra i banchi. Lo faremo anche seguendo le indicazioni del documento del Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute che individua regole di buon senso e chiare fra cui: Distanza interpersonale di un metro; Mascherina per tutti i maggiori di 6 anni di età; Scaglionamento degli ingressi; Nessuna prova delle febbre per entrare a scuola, ma se si hanno 37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa; Valorizzazione degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche; Prima della riapertura della scuola sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi". Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.