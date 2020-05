PIAZZA VERDI SENZA MASCHERINE, GUANTI E DISTANZIAMENTO SOCIALE. CHI DOVREBBE CONTROLLARE?

Al mercato del sabato di piazza Verdi si torna alla normalità. Sì, perchè, da oggi i cittadini che si sono recati ad acquistare frutta, porchetta, formaggi e salumi in gran parte circolavano senza guanti e mascherine. Precisiamo che mancavano i controlli nei due accessi alla piazza come accadeva invece nelle scorse settimane e non c'era la distribuzione dei guanti. Problemi anche sul distanziamento. La stessa cosa, ci raccontano i venditori presenti, non accade a Giulianova dove i controlli sono costanti da parte della Polizia Locale e dove c'è l'obbligo non solo della mascherina ma anche dei guanti. Cosa è successo invece a Teramo capoluogo per aver deciso di allentare i controlli come è accaduto oggi? Tutta colpa del maltempo?