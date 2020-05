SALVATO UN ISTRICE IN DIFFICOLTA' AL PORTO DI GIULIANOVA

Questa mattina, avvisati dal Comandante della Guardia costiera di Giulianova, Claudio Bernetti, i volontari del WWF e delle Guide del Borsacchio si sono recati presso il porto di Giulianova dove un istrice era rimasto intrappolato tra gli scogli.

Dopo aver avvertito i Carabinieri Forestali, l’animale è stato recuperato grazie ai componenti dell’Associazione Canottieri anch’essi presenti sul posto e trasportato presso il Comando della Guardia Costiera per verificarne le condizioni. Da qui i volontari lo hanno prelevato e portato in una zona idonea alla specie alle porte della Riserva naturale del Borsacchio e immediatamente liberato.

Un intervento importante che è stato possibile grazie ad una bella collaborazione che ha consentito di rilasciare rapidamente in natura un animale protetto come l’istrice, presente in questo territorio e non a caso scelto come simbolo dell’Oasi WWF dei Calanchi di Atri.

L’evento, sottolinea il WWF, offre l’occasione per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rendere operativo ed efficace un protocollo per il servizio di recupero della fauna selvatica in difficoltà.