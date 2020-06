IL LICEO CLASSICO-MUSICALE DELFICO PARTECIPA AD UN'INIZIATIVA DEL MIUR PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Il Ministero dell'Istruzione, in occasione dell’importante ricorrenza del 2 giugno, ha promosso una particolare iniziativa motivata dalle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19: la creazione di un grande Coro virtuale composto da una rappresentanza di studenti di tutte le regioni italiane. 15 ragazzi per ogni scuola sono stati selezionati per intonare da casa l’Inno d’Italia e celebrare insieme, in un ideale abbraccio collettivo, la Festa della Repubblica.

Il Liceo Classico-musicale “M. Delfico” di Teramo, onorato per la scelta, ha raccolto prontamente l'invito a rappresentare la Regione Abruzzo in questo progetto; 15 studenti del Liceo Musicale, coordinati dai docenti di Canto prof.ssa Cristina Casillo e prof. Edmondo Di Giovannantonio, hanno realizzato ed inviato ognuno il proprio video che, unito a tutti gli altri, parteciperà alla formazione del grande Coro Nazionale.

Gli studenti del Liceo Musicale partecipanti:

Caputa Maddalena (2M)

Caravano Martina (2M)

Di Giorgio Cristal (2M)

Ciafardoni Chiara (3M)

Degnitti Francesca (3M)

Marcelli Silvia (3M)

Sfamurri Isabella (3M)

Angelini Miriana (4M)

Bonaduce Silvia (4M)

Foglia Davide (4M)

Trovarelli Giorgio (4M)

De Berardinis Drudi Eleonora (5M)

Pedicone Benedetta (5M)

Salvatore Valeria (5M)

Sorgentone Jacopo (5M)

L’evento sarà visibile nella giornata del 2 giugno sul sito del Miur. Un grande ringraziamento a questi ragazzi e ai rispettivi docenti per l’impegno che ha contraddistinto il loro lavoro e per l’onore di rappresentare la nostra Regione.