LE EMOZIONI DELLE LUCCIOLE TERAMANE, NELLE STRAORDINARIE FOTO DI GIOVANNI LATTANZI

“Un uomo può essere nemico di altri uomini, di altri momenti di altri uomini, ma non d’un paese: non di lucciole, di parole, di giardini, di corsi d’acqua, di tramonti”.

Così scriveva Jorge Luis Borges, che alle lucciole dedicava spesso i suoi pensieri. per tutto l’immenso potere seduttivo e magico che le lucciole esercitavano sul suo immaginario letterario. Un potere pari a quello che sul nostro immaginario esercitano le splendide fotografie del talentuoso Giovanni Lattanzi, fotografo abruzzese di fama, che sta dedicando alle lucciole un parte delle sue osservazioni fotografiche notturne. L’effetto è quello che vedete in queste foto (scattate tra Bellante e Mosciano)… e non ha certo bisogno di commenti. Pretende solo emozioni. A beneficio di chi volesse imitarlo, Giovanni Lattanzi ha anche realizzato un TUTORIAL